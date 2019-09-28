عبدالله بن زايد: اعتداءات أرامكو لا تمس أمن المملكة وحسب بل تطال الاقتصاد العالمي

عبدالله بن زايد: اعتداءات أرامكو لا تمس أمن المملكة وحسب بل تطال الاقتصاد العالمي

2019/09/28
الساعة 10:59 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، أن الاعتداءات الإرهابية على السعودية وآخرها على منشآت أرامكو لا تمس أمن المملكة وحسب، بل تطال الاقتصاد العالمي.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد: إن الاتفاق النووي الإيراني لم يتطرق إلى التدخلات الإيرانية في المنطقة وتطويرها صواريخ باليستية ودعمها جماعات إرهابية، مشيرًا إلى أن طهران تواصل انتهاك القانون الدولي وتسليح الجماعات الإرهابية.

وقال الوزير الإماراتي في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: لن نتخلى عن حقنا بالسيادة على الجزر التي تحتلها إيران، مطالبًا طهران بضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.


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