عقاب الربع وسعد المطلق يقدمان أمسية شعرية مميزة في رفحاء

عقاب الربع وسعد المطلق يقدمان أمسية شعرية مميزة في رفحاء

2019/09/25
الساعة 1:00 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - رفحاء

أحيا الشاعران المميزان عقاب الربع وسعد المطلق أمسية شعرية في حب الوطن؛ احتفاءً باليوم الوطني الـ89 للمملكة، في مركز الاحتفالات في محافظة رفحاء بحضور مميز، فيما أدار الأمسية الإعلامي بدر السوقي.

وغرد الشاعران بأجمل القصائد التي صفق لها الحضور بشكل كبير، حيث تمحورت جل قصائدهم في حب الوطن، ومترنمة بمعاني الولاء والوفاء لقيادته الرشيدة، مستعرضين من خلالها التاريخ العريق والحاضر الزاهر والمستقبل المشرق للمملكة.

وفي ختام الأمسية تم تكريم الشاعرين وعريف الأمسية، شاكرين لهم حضورهم وتفاعلهم مع يوم الوطن.

 

 


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