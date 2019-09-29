غموض حول إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

المواطن - محمد سمعه

زاد الغموض في الفترة الحالية حول مصير إقامة مباراة الزمالك المصري ونادي جينيراسيون فوت السنغالي ضمن لقاءات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت الأزمة بدأت عندما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك ونادي جينيراسيون يوم الأحد 29 سبتمبر بدلًا من أمس السبت، مع نقل المباراة من ملعب بتروسبورت في القاهرة إلى ملعب الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية.

ورفض نادي جينيراسيون القرارات الجديدة من الاتحاد الإفريقي حيث ذهبت بعثة الفريق السنغالي بالأمس إلى ملعب بتروسبورت في القاهرة لمواجهة نادي الزمالك حسب الاتفاق القديم، مضيفة أنها ستعود إلى السنغال في حال لم تتم إقامة المباراة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كشف سبب نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب حيث قال بأن هذا التغيير حدث بسبب دواع أمنية.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن النادي أرسل حافلة للاعبي نادي جينيراسيون لنقلهم إلى ملعب برج العرب، لكن بعثة النادي السنغالي طلبت من سائق الحافلة الذهاب بهم إلى المتحف المصري في مدينة القاهرة لرؤية الآثار.

يذكر أن لقاء الذهاب بين ناديي الزمالك وجينيراسيون فوت كان انتهى بفوز النادي السنغالي بهدفين مقابل هدف في مباراة أُقيمت يوم 14 سبتمبر الجاري.

وكان الزمالك فاز يوم الاثنين الماضي على نادي الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري بهدف دون رد أحرزه اللاعب مصطفى محمد.

وخسر الزمالك لقب كأس السوبر المصري يوم 20 سبتمبر الجاري أمام النادي الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وأحرز هدفي الزمالك في شباك النادي الأهلي، المدافع محمود علاء من ركلتي جزاء خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة.