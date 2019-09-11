غياب أليسون بيكر ورّط السيليساو في مباراة البرازيل ضد بيرو

المواطن - محمد سمعه

تعرض المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم للخسارة في لقاء البرازيل ضد بيرو الودي، والذي أُقيم فجر اليوم الأربعاء على ملعب L. A. Memorial Coliseum في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان اللاعب البيروفي لويس أبرام هو من نجح في إحراز هدف مباراة البرازيل ضد بيرو الوحيد بضربة رأسية متقنة في الدقيقة الخامسة والثمانين من عمر اللقاء.

وشكّل غياب الحارس البرازيلي أليسون بيكر عن مباراة البرازيل ضد بيرو، أزمة كبيرة للسيليساو في المباراة؛ وذلك بسبب الإصابة على الرغم من وجود الحارس إيدرسون والذي تألق مع مانشستر سيتي الإنجليزي في موسم 2018- 2019، حيث تمكن من التتويج بالثلاثية المحلية مع مان سيتي.

وكان أليسون بيكر أُصيب في مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 حيث أُقيمت المباراة في التاسع من أغسطس الماضي، وغاب لفترة طويلة بسبب الإصابة؛ مما جعله يغيب عن مباراة البرازيل ضد بيرو.

ولم يظهر السيليساو بالمستوى المتوقع خلال مباراة البرازيل ضد بيرو الودية، حيث قام المدير الفني تيتي بالعديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية التي خاض بها مواجهة كولومبيا الودية.

ودفع تيتي بالثلاثي ديفيد نيريس، إيدير ميليتاو وآلان في مباراة البرازيل ضد بيرو الودية بدلًا من داني ألفيس، تياجو سيلفا وأرتور، ولعب نيمار دا سيلفا كبديل في الشوط الثاني، بعدما شارك كأساسي في مواجهة كولومبيا.

وتُعد هزيمة البرازيل ضد بيرو هي الأولى لمنتخب السيليساو الأول لكرة القدم منذ 17 مباراة دون خسارة، بعد مشاركته في نهائيات بطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا.

وتُعتبر نتيجة مباراة البرازيل ضد بيرو ثأرية، حيث كان لاعبو المنتخب البيروفي يسعون لتعويض خسارتهم أمام السيليساو بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019.

وقبل خسارة البرازيل ضد بيرو، كان المنتخب البرازيلي تعرض لآخر خسارة من منتخب بلجيكا في دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا.