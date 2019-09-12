فتح باب القبول والتسجيل لـ قوات أمن المنشآت

المواطن - واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عنفتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي ) للتعيين عليها في مناطق المملكة.
وأفادت الوكلة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الاحد الساعة الثامنة صباحاً الموافق 1441/1/16هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/1/20هـ.
واشترطت في المتقدمين أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
- أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .
- أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم .
- أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية .
- أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية .
- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول .
- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .
ولمزيد من التفاصيل حول التسجيل في قوات أمن المنشآت على رتبة جندي يمكن زيارة الرابط التالي (هنا)