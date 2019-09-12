فتح باب القبول والتسجيل لـ قوات أمن المنشآت

المواطن - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عنفتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي ) للتعيين عليها في مناطق المملكة.

وأفادت الوكلة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الاحد الساعة الثامنة صباحاً الموافق 1441/1/16هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/1/20هـ.

واشترطت في المتقدمين أن تتوفر فيهم الشروط التالية: