فتح باب القبول والتسجيل لـ قوات أمن المنشآت
على رتبة جندي للتعيين في مناطق المملكة

فتح باب القبول والتسجيل لـ قوات أمن المنشآت

2019/09/12
الساعة 6:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عنفتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي ) للتعيين عليها في مناطق المملكة.
وأفادت الوكلة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الاحد الساعة الثامنة صباحاً الموافق 1441/1/16هـ  وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/1/20هـ.
واشترطت في المتقدمين أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

  • أن يكون حاصل على شهادة  الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  • أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
  • أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .
  • أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم .
  • أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية .
  • أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
  • ألا يكون متزوجاً من غير سعودية .
  • أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول .
  • بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .
    ولمزيد من التفاصيل حول التسجيل في قوات أمن المنشآت على رتبة جندي يمكن زيارة الرابط التالي (هنا)


هل قرأت هذا ؟
  • قوات أمن المنشآت تشارك في تصعيد 360000 إلى عرفات
    •
  • أمير تبوك يقلد قائد قوات أمن المنشآت بالمنطقة رتبته الجديدة
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم