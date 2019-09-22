فحص طبي يُحدد مدة غياب فيليب كيش

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، السلوفاكي فيليب كيش لمزيد من الفحوصات الطبية، مساء اليوم الأحد.

وأوضح نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن فيليب كيش تعرض إلى شد في عضلة الساق اليمنى الخلفية أثناء عملية الإحماء قبل انطلاق مباراة الفيصلي، وسيخضع لمزيد من الفحوصات لتقييم مدى الحالة والفترة اللازمة للعلاج.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بهدف دون رد ضد الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراتين والهزيمة في مثلهما.