فعاليات متنوعة وألوان الوطن تُجمل المجمعات التجارية بالطائف

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

توشحت الأسواق والمولات التجارية بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبألوان الوطن الأخضر والأبيض؛ احتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ89.

وأقامت المولات التجارية عددًا من الفعاليات المتنوعة، إضافة إلى صدح الأغاني والشيلات الوطنية التي تفاعل معها الحضور.

وشهدت المولات التجارية إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين الذين ارتدوا الشعارات الوطنية، وخصوصًا الأطفال الذين تزينت ملابسهم بصور القيادة، كما تم تخصيص لوحات لينثر الزوار إبداعاتهم ويسطرون بأناملهم أجمل العبارات عن الوطن.

من جانب آخر، أكملت أمانة محافظة الطائف استعداداتها بالاحتفال باليوم الوطني، حيث تزينت شوارع وميادين المحافظة بصور خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، إضافة إلى الأعلام ورايات الوطن، وصور شهداء الواجب.

كما تم الانتهاء من أطول مجسم جداري مضيء والذي يقع عند دوار الفيصلية ويبلغ طوله 80 مترًا وارتفاعه 3 أمتار، متزينًا بصورة مؤسس المملكة وصور ملك الحزم والعزم، وولي العهد.