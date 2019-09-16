فلاتة: هدفنا العودة ببطاقة التأهل

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، عبدالمحسن فلاتة على صعوبة مباراة الاتحاد ضد الهلال الآسيوية، مؤكدًا أن اللاعبين يسعون لتحقيق الفوز وخطف بطافة التأهل.

وتابع فلاتة تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد ضد الهلال قائلًا: “ظروف مباراة الاتحاد ضد الهلال الماضية مختلفة، ومواجهة الغد سيكون لها حساباتها ووضعها الخاص”.

وأضاف نجم نادي الاتحاد قائلًا: “عاقدون العزم على العودة ببطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وإسعاد جماهيرنا”.

واختتم عبدالمحسن فلاتة تصريحاته قائلًا: “بعيدًا عن أي حسابات سندخل مباراة الاتحاد ضد الهلال رغبة في تحقيق الانتصار فقط”.

ويحل الاتحاد ضيفًا على الهلال، مساء يوم غد الثلاثاء، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

يذكر أن مباراة الهلال والاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، التي أُقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.