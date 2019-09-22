فيديو.. إطلاق هوية جديدة لـ القنوات الرياضية السعودية
سيتم بث برامج جديدة

فيديو.. إطلاق هوية جديدة لـ القنوات الرياضية السعودية

2019/09/23
الساعة 1:07 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

كشف حساب KSA SPORTS الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن إطلاق الهوية الجديدة لـ القنوات الرياضية السعودية.

وكشف الإعلامي طارق الحماد، خلال برنامج “الديوانية”، عن تفاصيل الهوية الجديدة لـ القنوات الرياضية السعودية قبل دقائق قليلة من انطلاقها.

وقال طارق الحماد: “تم إطلاق هوية جديدة لـ القنوات الرياضية السعودية وستتغير بالكامل، أولًا كمسمى من KSA SPORTS إلى القنوات الرياضية السعودية كما كان في السابق”.

وتابع: “ستكون مسمياتها الرياضية السعودية 1 و2 و3 و4، لن يكون هناك +1 أو +2، وسيكون بث القنوات 24 ساعة، وسيكون هناك برامج مواكبة لكل الاستحقاقات السعودية والأحداث الرياضية في السعودية”.

وأعلن الإعلامي طارق الحماد في برنامجه الديوانية بعد ذلك عن إطلاق الهوية لـ القنوات الرياضية السعودية رسميًّا، وظهرت القناة بالشعار الجديد.

 

 


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