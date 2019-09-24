فيديو.. الجوازات تستقبل وتودع المسافرين بالورود والأعلام والهدايا

فيديو.. الجوازات تستقبل وتودع المسافرين بالورود والأعلام والهدايا

2019/09/24
الساعة 2:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

شاركت المديرية العامة للجوازات بكافة إداراتها في مناطق ومحافظات المملكة باحتفالات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة بعنوان ” همّة حتى القمّة ” حيث تم استقبال وتوديع الركاب المسافرين عبر جميع المنافذ و تقديم الورود والأعلام والهدايا ووضع اللافتات الوطنية بجميع إدارات جوازات المناطق والمحافظات.
وهنأ مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى القيادة الكريمة بهذه المناسبة داعياً الله أن يديم الأمن والأمان للمملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” .
وأوضح اللواء اليحيى أن أهم الأسباب الجوهرية والحيوية للتقدم هو الأمن المتكامل في الداخل الذي تنعم به وتضطلع بمهامه وزارة الداخلية بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الذي أعطى العمل الأمني مساراً أكثر تقنياً وفاعلية، وأننا في سباق مع الزمن والتاريخ للوصول إلى الهدف المنشود لرؤية المملكة 2030 .


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