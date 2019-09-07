فيديو.. الشيخ الخثلان يتحدث عن فضل صيام يوم عاشوراء

المواطن - الرياض

تحدث عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سعد الخثلان عن فضل صيام يوم عاشوراء الذي يوافق يوم “الاثنين” المقبل.

وقال الشيخ الخثلان: إن المسلم ينبغي أن يحرص على هذه المناسبات وألا يفوتها، فهي أجور عظيمة على أعمال يسيرة، فالرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول عن فضله “َصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ”.

وأضاف، في برنامج الجواب الكافي على قناة المجد: “هذا اليوم الذي هو يوم الاثنين أنصح بصيامه، فهو يوم عظيم وكان السلف الصالح يحرصون على صيامه ويصوِّمون صبيانهم مع أنهم غير مكلّفين لكن من باب التربية والتعويد حتى إن الصبي إذا بكى يُعطى اللعبة من العهن يتسلى بها”.

وتابع الشيخ الخثلان قائلاً: “السُّنَّة أن يُصام يومٌ قبله أو يومٌ بعده تحقيقاً لمخالفة اليهود، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال “لَئِنْ بقيت إلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ ” وعلى ذلك، فإن السُّنَّة أن يُصام يوما الأحد والاثنين وهذا هو الأفضل، أو الاثنين والثلاثاء”.

وأضاف الخثلان؛ إن لم يتيسر للإنسان لظروف عمله صيام يومين، فلا بأس بصيام يومٍ واحدٍ؛ يُكتفى بصيام يوم عاشوراء فقط الذي هو يوم الاثنين.

وأردف: لو أراد أن يصوم الأيام الثلاثة ناوياً بذلك صيام الأيام الثلاثة من الشهر وهو سُنة والاستكثار من الصيام في شهر المحرم، فإن الرسول قال: “أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم”، فهذا أمر حسن وهذه أعلى المراتب.