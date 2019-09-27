فيديو.. القبض على 6 أشخاص خطفوا عاملًا من محطة وقود بالرياض

المواطن - الرياض

قبضت الجهات الأمنية على 4 مواطنين ووافدين خطفوا أحد العاملين (وافد هندي) في محطة وقود بحي السعادة بالرياض؛ بغرض سلب مبالغ مالية كانت بحوزته.

وأظهر مقطع فيديو قديم أعيد تداوله اليوم الجمعة، الأشخاص وهم يستقلون مركبة من نوع سيدان صغيرة، ويختطفون أحد العاملين بالمحطة، ليتم التوصل إلى هويتهم والقبض عليهم، وهم 4 سعوديين أعمارهم (21 سنة، 27 سنة، 22 سنة، 21 سنة)، بالإضافة إلى أفغانيين (24 سنة، 21 سنة)، حيث تبين أن الجناة ارتبكوا ثلاث حوادث أخرى في ذات اليوم وبنفس الأسلوب بثلاث محطات في حي السلي وحي الروابي وحي النهضة.

جدير بالذكر أن الحادثة وقعت في يوم 13/ 1/ 1441هـ في محطة بحي السعادة.