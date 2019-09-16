فيديو .. النصر جاهز لاختبار السد وسط تحفيز نجم العالمي السابق

فيديو .. النصر جاهز لاختبار السد وسط تحفيز نجم العالمي السابق

2019/09/16
الساعة 1:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نادي السد القطري اليوم في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويذكر أن مباراة النصر والسد ستُقام في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً اليوم الاثنين بتوقيت المملكة على ملعب جاسم بن حمد في مدينة الدوحة القطرية.

وكانت مباراة الذهاب بين النصر والسد انتهت بفوز العالمي بثنائية مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر فيديو من وصول المدافع البرازيلي برونو أوفيني لاعب النصر السابق إلى مقر إقامة العالمي في قطر، وذلك من أجل تحفيز نجوم أصفر العاصمة على الفوز وعبور السد في البطولة الآسيوية.

وأكد برونو أوفيني مدافع نادي النصر السابق، أنه سيدعم العالمي في مباراته ضد السد القطري في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

ووجه أوفيني رسالة لـ نجوم نادي النصر قائلًا: “سأتواجد في الملعب لدعم النصر أمام السد”.

جدير بالذكر أن نادي النصر، كان قد تعادل بدون أهداف مع نادي الشباب الجمعة الماضية في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يحتاج نادي النصر للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة من أجل الوصول لدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا.


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