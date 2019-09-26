فيديو.. انكشف المستور .. ثالوث الشر يدعم التطرف والإرهاب في المنطقة

المواطن - الرياض

مخططات ثالوث الشر في دعم التطرف والإرهاب في المنطقة لم تعد خافية على أحد، حيث تنقسم الأدوار بينهم.

ويأتي دور قطر في المقدمة بتوفير الدعم والتمويل، بينما يأتي دور تركيا في التخطيط الاستخباراتي، أما كندا فيتمثل دورها في الدعم والاحتضان.

ولم يعد خافيًا على أحد حجم الملايين بل المليارات التي يتم إنفاقها على التطرف والإرهاب في المنطقة من قبل النظام القطري، فضلًا عن الدعم والتخطيط من حكومات تركيا وكندا.

وتتطلب هذه المؤامرات والمخططات يقظة ووعيًا من الحكومات والشعوب العربية خاصة في منطقة الخليج العربي لوأد هذه المخططات في مهدها.