فيديو.. تفاصيل إيقاف هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون القديم بجدة

فيديو.. تفاصيل إيقاف هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون القديم بجدة

2019/09/09
الساعة 12:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - جدة

أكد المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي، أن التقرير الفني لمبنى الإذاعة والتلفزيون كشف عن أن المبنى آيل للسقوط وأوصى بهدمه لعدم إمكانية ترميمه.

وقال البقمي: إن أعمال الهدم تم إيقافها، وذلك لأن هيئة الإذاعة والتلفزيون لم تحصل على تصريح لهدم المبنى.

وأشار إلى أن الأمانة تعمل مع الهيئة على إصدار التصريح حتى يتم الهدم بالطريقة النظامية.

وكانت الهيئة قد أصدرت بياناً أوضحت فيه أن عملية إخلاء وهدم المبنى القديم للإذاعة والتلفزيون جاءت بناءً على دراسة واختبار لحالة المبنى، والتي أكدت أنه غير آمن.

 


هل قرأت هذا ؟
  • ضبط 4250 كيلو دجاج فاسد في جدة 
    •
  • ضبط مئات المراتب الملوثة والخطرة في جدة
    •
  • ضبط 318 شاحنة مخالفة داخل أحياء جدة 
    •
  • مخالفة 25 محلًّا في جدة بسبب البيض
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم