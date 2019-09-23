فيديو.. شعراء الحرس الوطني: ومن دونك رجال تحاكي طويق في وقفاتها

المواطن - الرياض

قدم مجموعة من شعراء وزارة الحرس الوطني قصيدة جسدت أروع الكلمات والعبارات في ذكرى الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ89.

ونشرت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو ظهر خلاله عدد من الشعراء أنشدوا قصائد حماسية في حب الوطن وهذا اليوم المجيد.

شارك في المقطع الشعراء المبدعون سلطان بن بتلاء، ومسلط الميموني ، وتركي الدحيمي وعطاالله القحطاني.

وعنونت وزارة الحرس الوطني المقطع بعنوان “ومن دونك رجال تحاكي طويق في وقفاتها”.