فيديو.. شعراء الحرس الوطني: ومن دونك رجال تحاكي طويق في وقفاتها

فيديو.. شعراء الحرس الوطني: ومن دونك رجال تحاكي طويق في وقفاتها

2019/09/23
الساعة 12:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

قدم مجموعة من شعراء وزارة الحرس الوطني قصيدة جسدت أروع الكلمات والعبارات في ذكرى الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ89.

ونشرت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو ظهر خلاله عدد من الشعراء أنشدوا قصائد حماسية في حب الوطن وهذا اليوم المجيد.

شارك في المقطع الشعراء المبدعون سلطان بن بتلاء، ومسلط الميموني ، وتركي الدحيمي وعطاالله القحطاني.

وعنونت وزارة الحرس الوطني المقطع بعنوان “ومن دونك رجال تحاكي طويق في وقفاتها”.

 


هل قرأت هذا ؟
  • الحرس الوطني.. صفحة مضيئة ومكتسب حضاري
    •
  • وزارة الحرس الوطني تدعو المرشحين على وظائفها للمقابلة الشخصية
    •
  • الحرس الوطني تطلق نظامي الشراء المباشر والعقود والمنافسات
    •
  • لقطات من افتتاح المهرجان الترفيهي لإسكان الحرس الوطني بديراب
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم