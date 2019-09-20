فيديو .. طريقة غريبة من نجم ضمك لاحترام حكم لقاء #الشباب

المواطن - محمد سمعه

قدم اللاعب عبدالرحمن السفري، لاعب ضمك، لقطة غريبة؛ وذلك للتعبير عن احترامه وتقديره للحكم الهولندي سردار جوزيبيوك، والذي أدار مباراة الشباب وضمك، والتي أُقيمت أمس الخميس في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر موقع “اليوتيوب” قيام عبدالرحمن السفري بمسح لحية حكم اللقاء، وذلك كدليل منه على الاحترام وتقديم الاعتذار وكأن لسان حاله يقول له: “امسحها في وجهي”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حركة لاعب ضمك، حيث قال البعض منهم: إنها حركة تدل على الاحترام، ولكنها تبدو غريبة للحكم الهولندي، والذي لا يعرف العادات والتقاليد العربية.

من ناحية أخرى، أبدى اللاعب حسن معاذ لاعب نادي الشباب حزنه الشديد، وذلك بعد تعادل الليث أمس الخميس مع نادي ضمك في الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدف لكل فريق.

وقال حسن معاذ بعد المباراة: التعادل مع ضمك نعتبره خسارة، ولم نستغل الفرص التي جاءت لنا في اللقاء.

وكان اللاعب جورجي فيليبي تقدم بالهدف الأول لنادي ضمك في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

ونجح الشباب في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق عبر اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا.

وفي الشوط الثاني، لم تتغير النتيجة حتى انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.