فيديو.. قائد الهايلوكس يسلم نفسه بعد دهس شخصين عمدًا

فيديو.. قائد الهايلوكس يسلم نفسه بعد دهس شخصين عمدًا

2019/09/20
الساعة 2:06 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - علي شيبان - جازان

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أنه وبالإشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة من نوع هايلوكس بصدم شابّين عمدًا بعد ترجلهما من مركبتهما أمام أحد المواقع التجارية بمحافظة أبو عريش مساء يوم الأربعاء 1441/1/19هـ ما نتج عنه إصابتهما، وفراره من الموقع مترجلًا، فقد بادر الجاني بتسليم نفسه لمركز شرطة أحد المسارحة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة جازان، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.


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