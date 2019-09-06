فيديو .. محمد نور يرد على اتهامه بالتقصير في حق #الاتحاد

فيديو .. محمد نور يرد على اتهامه بالتقصير في حق #الاتحاد

2019/09/06
الساعة 4:10 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

رد محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق على تصريحات الإعلامي الرياضي فواز الشريف الذي قال بأن نور يتحمل مسؤولية التقصير في حق الاتحاد وعدم مساندة إدارة نواف المقيرن في وقت سابق.

القصة بدأت عندما تحدث فواز الشريف وقال بأن إدارة نواف المقيرن كانت احتاجت وجود خميس الزهراني وسعود كريري ومحمد نور للعمل معها داخل نادي الاتحاد لكن كل لاعب تحدث عن ظروفه الخاصة التي منعته من تلبية طلب نواف المقيرن.

أغضب الحديث، محمد نور حيث رد الأخير في حسابه عبر السناب شات، وأكد أن كلام الإعلامي فواز الشريف ليس صحيحًا مبديًا اندهاشه من نشر كلام غير صحيح يؤثر على الجمهور.

وأضاف نور: “المفاجأة التي لا يعرفها فواز هو أنني قمت بإحضار نواف المقيرن في المرة الأولى للعمل بنادي الاتحاد، وأنا معروف ولدي القدرة على الرد والمواجهة ولا أهرب”.

ورد الإعلامي فواز الشريف على فيديو محمد نور قائلًا: “أنا لم أقل إلا ما حدث وبالطبع أكنّ كل الاحترام والتقدير لمحمد نور، ولكن مع ” الأسف” أنا ومجموعة آخرون كنا نقف بجانبه وندافع عنه حتى عن سلبياته، والمقيرن أعطاه مليوني ريال باقي مستحقاته وتم تشكيل جهاز للدفاع عنه بعد قضية المنشطات الأخيرة، فهل هكذا يكون رد الجميل”.

 

 

 



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