فيديو.. مصرع 17 شخصًا في المغرب جراء انقلاب حافلة ركاب

فيديو.. مصرع 17 شخصًا في المغرب جراء انقلاب حافلة ركاب

2019/09/10
الساعة 1:53 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

لقي 17 شخصًا حتفهم، وأصيب نحو 30 آخرين بجروح جراء انقلاب حافلة ركاب؛ بسبب فيضانات ضربت إقليم الرشيدية شرق المغرب.

وقالت السلطات: إن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ركاب مفقودين منذ انقلاب الحافلة في وادي دمشان بمنطقة الخنك، يوم الأحد، “جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي”.

وأضافت أن 29 من الركاب أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، لكنهم في حالة مستقرة، ونقلوا إلى أحد مستشفيات الرشيدية، بحسب “روسيا اليوم”.

وكان ثمانية أشخاص لقوا حتفهم أيضًا جراء الفيضانات في جنوب المغرب، بعد أن باغتت السيول مئات الأشخاص الذين كانوا يتابعون مباراة كرة قدم، جرت على ملعب تمت إقامته في مجرى أحد الوديان في قرية بإقليم تارودانت.


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