فيديو .. مقترح غريب حول موعد إقامة مباريات دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أقدم الناقد الرياضي عبدالرحمن السماري على تقديم مقترح غريب حول موعد إقامة المباريات الحالية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020 بسبب درجات الحرارة المرتفعة في المملكة.

وقال عبد الرحمن السماري إنه يجب على رابطة دوري المحترفين أن تسمح بإقامة بعض من مباريات الدوري بعد صلاة الفجر مباشرة خاصة أن الأجواء تكون معتدلة.

وأضاف السماري أن هذا المُقترح يتم تنفيذه حتى نهاية فصل الصيف في المملكة.

أبدى باقي النقاد الرياضيين اندهاشهم من مقترح عبدالرحمن السماري حتى قال البعض منهم ساخرًا إنه اقتراح جيد؛ لأن خلايا الجسد في أول الصباح تكون نشطة.

من ناحية أخرى، قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مباراة التعاون والرائد والمُقرر إقامتها في الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لـ برنامج الدوري مع وليد عبر تويتر أن لجنة المسابقات قررت تأجيل مباراة التعاون والرائد بسبب انشغال ملعب مدينة الملك عبدالله في الفترة من 14 سبتمبر حتى الـ24 من الشهر ذاته.

ومن المقرر إقامة مباراة التعاون والرائد يوم الأربعاء الموافق السادس من نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

وكان سبق، للجنة المسابقات تأجيل مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري بسبب مواجهة الاتحاد لـ العهد اللبناني في إياب دور الـ32 من البطولة العربية يوم 31 أغسطس الماضي.