فيديو .. ملاك الحسيني: تركيا تستغل المؤثرين والسوشيال ميديا لتشويه صورتنا.. فاستفتِ قلبك
أكدت أن الأمر لا يحتاج بيانًا رسميًا أو توجيهًا من الدولة

فيديو .. ملاك الحسيني: تركيا تستغل المؤثرين والسوشيال ميديا لتشويه صورتنا.. فاستفتِ قلبك

2019/09/17
الساعة 4:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حذرت الدكتورة ملاك الحسيني الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي من خطورة الإعلانات التركية ومحاولاتها لاستقطاب المشاهير لجذب السائح والمستثمر الخليجي.

وقالت خلال مشاركتها بالمنتدى العربي الأول بعنوان دور الإعلام في التوعية بمخاطر الاستثمار في تركيا، إن تركيا دأبت من خلال إعلامها على محاربة المملكة وتشويهها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الحسيني أن الأمر لا يحتاج بيانًا من الدولة لمقاطعة هذه الدولة، موضحة مدى خطورة التعاطي أو التأثر بهذه الحملات المغرضة عبر السوشيال ميديا.

وختمت بقولها على المواطن أن يستفتي قلبه، فالأمر لا يحتاج قرارًا رسميًا أو توجيهات، ولكن روح الوطنية وحب الوطن تقتضي مقاطعة هذه الدولة التي سعت بإعلامها واستغلال المؤثرين لتشويه صورتنا والتسبب في مشاكل لنا مع دول العالم.


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