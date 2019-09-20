فيديو .. نجوم العين واتحاد كلباء يرتدون قمصان علمي المملكة والإمارات

المواطن - محمد سمعه

ارتدى لاعبو ناديي العين واتحاد كلباء في الدوري الإماراتي قمصانًا تحمل علمي المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك احتفالًا باليوم الوطني الـ89 في المملكة.

ونشر الحساب الرسمي لـ قناة دبي الرياضية عبر تويتر فيديو من ارتداء نجوم الفريقين لقمصانٍ تحمل علمي المملكة والإمارات قبل انطلاق مباراة العين واتحاد كلباء في الدوري الإماراتي اليوم الجمعة.

واحتفت رابطة الدوري الإماراتي للمحترفين أمس الخميس، باليوم الوطني الـ89 للمملكة، وذلك في المباراة الافتتاحية للدوري الإماراتي بين فريقي الجزيرة والظفرة.

ونشر الحساب الرسمي لـ قناة أبو ظبي الرياضية عبر تويتر لافتة رُفعت من قبل رابطة الدوري الإماراتي في مدرجات مباراة الجزيرة والظفرة مكتوب عليها: ”نحن والمملكة العربية السعودية في خندق واحد”.

وأيضًا شاركت الجماهير الإماراتية في إرسال تهنئتها للمملكة بمناسبة اليوم الوطني؛ حيث هتفت قائلة: ”عاش سلمان”، وذلك بحلول الدقيقة التاسعة والثمانين من عمر المباراة.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تحتفل فيها دولة الإمارات باليوم الوطني للمملكة، حيث سبق أن تكرر الأمر في الأعوام السابقة.