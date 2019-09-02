فيديو .. هل الوقت مناسب لعودة الحكم السعودي؟

المواطن - محمد سمعه

مع انطلاق جولتين فقط من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اختلفت تعليقات وآراء النقاد الرياضيين حول إذا ما كان الوقت الحالي مناسبًا لعودة الحكم السعودي لتحكيم المباريات في الدوري المحلي أم لا.

البداية كانت مع الناقد الرياضي سعد مبارك والذي قال: “أود أن يعود الحكم السعودي مع تقنية الـ VAR، فهي تُقلل الأخطاء وستساعده بصورة كبيرة على التألق ولكن مع الضغط من الإعلاميين الفترة الحالية صعب”.

وأضاف الناقد الرياضي بندر الرزيحان: “إلى اليوم لم يُعطَ الحكم السعودي فرصة المشاركة تدريجيًا، متى سيظهر في تحكيم المباريات”.

أما الناقد الرياضي مساعد العبدلي فأبدى رأيه قائلًا: لست مع عودة الحكام السعوديين، عودته صعبة في ظل وجود غضب جماهيري من أخطاء الحكام الأجانب ورغم وجود الـVAR سيكون الضغط كبيرًا على الحكم السعودي، وبالطبع تريد نجاح الدوري لهذا أعتقد أن عودة الحكم السعودي حاليًا ليست فكرة جيدة.

سيحتاج الحكم السعودي إلى الخضوع إلى دورات التأهيل النفسي والفني لتجنب الضغوطات الإعلامية والجماهيرية، وذلك من أجل ضمان تألقه في إدارة المباريات خلال السنوات المقبلة.

وبسبب الأخطاء التحكيمية في الجولة الأولى، فقد تقدم مجلس إدارة نادي الحزم، الأحد 25 أغسطس الماضي، بشكوى إلى لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد حكم مباراة التعاون.

وأوضح نادي الحزم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الشكوى تضمنت المطالبة بتصحيح قرارات الحكم البرتغالي لويس جودينهو، وذلك وفقًا للائحة لجنة الانضباط.

وأكد مجلس إدارة نادي الحزم في بيانه، أنه دائمًا ما يواصل مساعيه بكافة السبل من أجل حفظ حقوق النادي ومكتسباته.

كذلك لم يحصل النصر على ركلة جزاء في الشوط الثاني من مباراة ضمك في الجولة الأولى، بعدما تغاضى عنها الحكم النيوزيلندي ماثيو كونغر.

مساعد العبدلي: لست مع عودة الحكام السعوديين #الديوانيه pic.twitter.com/C1czzXICVJ — KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 1, 2019