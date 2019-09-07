فيديو .. هل تواجد المحترف الأجنبي يضر اللاعب السعودي؟

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، في وقت سابق، تواجد سبعة لاعبين أجانب فقط في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020 بعدما كان مسموحًا بتواجد ثمانية لاعبين في الموسم الماضي.

وأتى هذا القرار لجعل الأندية تهتم بإشراك اللاعبين المحليين لكي يستفيد المنتخب السعودي في المستقبل.

قال الناقد الرياضي جمال عارف: ما هي نتائج المنتخب أيام وجود الـ4 أجانب في الدوري، وجود الأجانب يعطي قوة للدوري السعودي بلا شك وأنا مؤيد لوجود الأجانب الـ8.

على الفور رد طارق كيال نجم الأهلي الأسبق قائلًا: المنتخب السعودي في ظل قلة عدد المحترفين الأجانب تأهل إلى بطولة كأس العالم في أربع مناسبات.

وتحدث المدرب الألباني بيسنك هاسي مدرب الرائد عن تواجد الأجانب في الدوري السعودي قائلًا: عدد الأجانب الكبير في الأندية السعودية أمر إيجابي، وسيؤثر بشكل جيد على اللاعبين السعوديين الذين لديهم قدرات فنية عالية،ولكن الثقافة الاحترافية والتفكير مختلفة، ومشروع الفريق لمدة 4 مواسم بعدها سيصل الرائد إلى المكان الذي يستحقه.

وكان المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، تُوج بلقب هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي، كما أن آخر خمسة مواسم شهدت تتويج المهاجمين الأجانب بلقب هداف الدوري في ظل غياب المهاجم السعودي عن التتويج باللقب.

#الدوري_مع_وليد جمال عارف: ما هي نتائج المنتخب أيام وجود ٤ أجانب ؟ وأنا مؤيد لوجود الـ٨ أجانب.. طارق كيال: تأهلنا لكأس العالم ٤ مرات. pic.twitter.com/QJaypgJaWt — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 6, 2019