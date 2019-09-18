فيديو وصور.. “المؤسس ومنهجية المأسسة” ندوة بهيئة الصحفيين بمناسبة اليوم الوطني

المواطن - شرف الروقي

نظمت هيئة الصحفيين السعوديين، مساء أمس، ندوةً وطنية بعنوان “المؤسس ومنهجية المأسسة”، بحضور عدد من المتخصصين والإعلاميين والمثقفين؛ وذلك احتفاءً باليوم الوطني، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وشارك في الندوة كل من: الدكتور عبداللطيف الحميد أستاذ التاريخ السعودي والعربي في قسم التاريخ بجامعة الإمام ومدير تحرير مجلة الدرعية، والدكتور محمد التويجري رئيس قسم التاريخ بجامعة الملك سعود، والدكتورة نورة العجلان الأستاذ مشارك في الجغرافيا الاقتصادية بجامعة الأميرة نورة، والمحاضرة بقسم التاريخ في جامعة الملك سعود فاطمة القحطاني، فيما أدار الندوة الدكتور عبدالله الوشمي الأمين العام لمركز الملك عبدالله لخدمة اللغة العربية.

وعبر المشاركون عن فخرهم وسعادتهم بالمناسبة الغالية للمملكة، التي تتمثل في اليوم الوطني الـ89 للمملكة، وما تشهده المملكة من تطورٍ ونماء في كافة المجالات، مقدمين التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني.

وفي ختام الدورة كرّم رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، الأستاذ خالد المالك، المشاركين على ما قدموه من أوراق عمل تحدثوا من خلالها عن التجارب والمراحل المتعاقبة منذ تأسيس المملكة إلى الوصول للمؤسسة وتشكل أطوارها إلى مرحلة التحول الوطني في إطار رؤية المملكة 2030.