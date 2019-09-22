فيديو وصور.. مواطن يتسلق جبل اللوز على مدى 3 أيام لرسم هوية الوطن

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

في واحدة، من قصص حب الوطن الرائعة، وتأصيل الهوية السعودية داخل نفوس أبناء الوطن، ضرب تركي ناصر العطوي، أحد معلمي تبوك وأحد هواة التسلق، مثالًا رائعًا في حب الوطن حيث قام برحلة استغرقت ثلاثة أيام في جبال اللوز لرسم شعار اليوم الوطني الـ ٨٩ في أعلى قمة بالمنطقة.

وبيّن تركي العطوي لـ ” المواطن ” أن الفكرة كانت لديه وانتظر حتى تم تدشين الهوية الرسمية للاحتفال ومن ثم قام هو واثنان معه (مصور ومساعد) لتوثيق الحدث حيث استعان بالبداية بمركبة دفع رباعي وعند انتهاء نقطة الانتقال بالمركبة نظرًا للتضاريس استعانوا بالجمال في هذه المنطقة حتى وصلوا نقطة التسلق وقاموا بتسلق الجبال وصولًا لأعلى نقطة ومن ثم رسم الهوية الوطنية.

وأضاف أنهم تعرضوا في الرحلة لخروج عدد من الأفاعي ولكنهم استطاعوا قتلها ليكملوا مسيرتهم حتى تحقق حلمهم وختم بقوله: “في هذا اليوم يُعبر كل عن حبه للوطن بطريقته الخاصة وأنا اليوم أعبر عن هذا الحب بطريقتي الخاصة”.