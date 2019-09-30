فيفا يُلزم كارديف سيتي بدفع 6 ملايين يورو في صفقة سالا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الاثنين، عن إلزام نادي كارديف سيتي بدفع 6 ملايين يورو لصالح نانت الفرنسي؛ قيمة الدفع الأولى من انتقال إيميليانو سالا.

وكان إيميليانو سالا قد انتقل إلى كارديف سيتي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسافر للانضمام إلى ناديه الجديد، ولكن الطائرة سقطت.

وتم انتشال جثة الأرجنتيني سالا، صاحب الـ28 عامًا، بعد 3 أسابيع من العثور على حطام الطائرة بعد عمليات بحث تحت الماء؛ ولم يتم العثور حتى الآن على جثة الطيار ديفيد إبوتسون.

وقال فيفا في بيان رسمي: “وجدت لجنة بحث أوضاع اللاعبين بالفيفا أن كارديف سيتي ملزم بدفع ستة ملايين يورو إلى نادي نانت؛ قيمة الدفعة الأولى المستحقة وفقًا لصفقة الانتقال”.

وتنازع نانت وكارديف سيتي بشأن موعد استحقاق الدفعة الأولى من قيمة الصفقة، وفتح فيفا تحقيقًا في مسألة انتقال سالا بعد طلب من النادي الفرنسي، وتم إخطارهما بالقرار اليوم، ويمكنهما الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وكان ميميت دالمان، رئيس كارديف سيتي آنذاك، قد أكد أن النادي سيدفع قيمة صفقة سالا “إذا كان ملزمًا بذلك بموجب العقد”.