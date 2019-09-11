فينغر: حاولت التعاقد مع نجم السيتي السابق لـ أرسنال

المواطن - محمد سمعه

أوضح الفرنسي أرسن فينغر، المدير الفني السابق لـ نادي أرسنال الإنجليزي، أنه حاول التعاقد مع الإنجليزي جادون سانتشو لمصلحة الجانرز، عندما كان لاعبًا في صفوف مانشستر سيتي.

وتحدث فينغر قائلًا: لقد حاولت التعاقد مع جادون سانتشو لصفوف أرسنال عندما كان لا يلعب بشكل منتظم مع مانشستر سيتي، وحاولت التعاقد معه؛ لأنه من مدينة لندن.

ويذكر أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، كان أبدى اهتمامًا كبيرًا مع سانتشو في فترة الانتقالات الصيفية بالعام الحالي، لكن بوروسيا دورتموند رفض التفريط في اللاعب الإنجليزي.

جدير بالذكر أن سانتشو سجل مع بوروسيا دورتموند 17 هدفًا وصنع 27 تمريرة حاسمة في 60 مباراة، وسجل كذلك هدفين بالأمس للمنتخب الإنجليزي في مباراة كوسوفو في تصفيات يورو 2020.