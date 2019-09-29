في حفل جائزة التميز الإعلامي .. مشاركة مؤثرة عن عبدالعزيز الفغم

المواطن - الرياض

عرض حفل التميز الإعلامي لليوم الوطني 89 مشاركة عن اللواء الراحل عبدالعزيز الفغم، الذي توفي اليوم الأحد.

واستعرض الفيلم القصير لقطات من حياة اللواء عبدالعزيز الفغم، بكلمات مؤثرة تنعاه بعد وفاته، مشددًا على أنه “خطفه الموت ولم يختطف أثره الباقي، عاش واقفًا ومات واقفًا وهكذا يرحل الشجعان”.

وشيّعت جموع المصلين، مساء اليوم الأحد، جثمان المغفور له بإذن الله اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الحرم المكي، للصلاة عليه.

وانتقل إلى رحمة الله تعالى اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين.

يذكر أن الفقيد كان قد التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ وتخرج منها بنهاية عام 1412، وعُيّن باللواء الخاص، وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.

وعمل الفقيد حارسًا شخصيًّا للملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله- ثم عمل الفقيد حارسًا للملك سلمان بن عبدالعزيز.

وحصل اللواء الركن الفغم- رحمه الله- على أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قِبل منظمة الأكاديمية العالمية.