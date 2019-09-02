كوادر العدل النسائية خدمن 160 ألف مستفيدة وأنهين 380 ألف معاملة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة العدل، عن تقديم موظفات الأقسام النسائية في القطاعات العدلية المختلفة خدماتهن لنحو 160 ألف مستفيدة، بإجمالي معاملات قاربت على الـ380 ألف معاملة خلال سبعة أشهر، بداية من يناير من العام الجاري وحتى يوليو الماضي.

وأوضحت وزارة العدل، أن الأقسام النسائية تقدم خدماتها في محاكم المملكة المختلفة (أحوال شخصية، عامة، جزائية، تنفيذ، تجارية، وعمالية)، إضافة إلى كتابات العدل.

وأشارت الوزارة إلى أن الموظفات يعملن في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.

وتصدرت الأقسام النسائية العاملة في المرافق العدلية بالرياض القائمة بـ 71178 مستفيدة، تليها جدة بـ 46076 مستفيدة، ثم مكة المكرمة بـ 16572 مستفيدة، الدمام بـ 16004مستفيدات، ثم المدينة المنورة بـ 8034 مستفيدة.

يُذكر أن وزارة العدل وللمرة الأولى منحت الفرصة للمرأة للعمل في 5 مجالات هي: (باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى) على المرتبة الثامنة.