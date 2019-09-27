لقب هداف مباريات الأهلي والنصر يُداعب السومة

المواطن - مروة نبيل

يسعى السوري عمر السومة لهز شباك العالمي خلال مباراة الأهلي والنصر اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتصدر قائمة هدافي الراقي في الكلاسيكو.

عمر السومة

ويفصل المهاجم السوري عمر السومة هدفًا واحدًا في مباريات الأهلي والنصر ليتساوى مع نجم العالمي المعتزل، خالد قهوجي كأكثر لاعبي الأصفر تسجيلًا للأهداف في شباك الراقي.

ونجح السومة في تسجيل 11 هدفًا خلال مباريات الأهلي والنصر في جميع البطولات، وذلك منذ انضمامه إلى الراقي صيف عام 2014، فيما أحرز خالد قهوجي 12 هدفًا في شباك العالمي.

وسجل السومة هدفًا من ركلة حرة ثابتة في أول مباراة خاضها ضد العالمي، ونجح في إحراز هاتريك خلال مباراة الأهلي والنصر في إياب موسم 2014/ 2015 التي انتهت بنتيجة 4/3.

وأحرز السومة هاتريك آخر في مباراة الأهلي والنصر موسم 2015/ 2016، وغاب عن هز شباك العالمي، قبل أن يعود إلى التسجيل مجددًا خلال الموسم الماضي، حينما سجل هدفًا في لقاء الذهاب، وآخر من ركلة جزاء في مواجهة الإياب.

الأهلي والنصر

ويلعب الأهلي والنصر اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وقبل مباراة الأهلي والنصر اليوم، يقع الراقي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن العالمي صاحب المركز الخامس.