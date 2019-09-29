لقطات مؤثرة ودموع في وداع حارس الملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم

المواطن - الرياض

خيّم حزن عظيم بعد وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم أمس الأحد، رسم ملامحه على وجوه مواطنين ومقيمين صدمهم النبأ، خاصةً منسوبي الحرس الملكي الذين يعتبرون اللواء الراحل أحد قادتهم العظام.

ويعد اللواء الفغم قائدًا حقيقيًّا أوكلت له مهمة الحماية الشخصية لملكين من ملوك المملكة، هما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، حيث كان الفغم عبر إيماءاته والإشارات التي يصدرها بنظراته لضباط وأفراد قوة الحرس الملكي في المناسبات والزيارات المحلية والدولية، يظهر بشخصية القائد الذي أوكلت له الحماية والقيادة في الوقت نفسه.

وارتبطت صورة اللواء الفغم في قلوب السعوديين بالشخصية الأهم في البلاد، حيث كان يظهر دائمًا مع الملوك الذين يحبهم الشعب ويتابعهم باهتمام عالٍ في مختلف المناسبات، حتى كانت صدمة وفاته خلال زيارة لصديقه فيصل بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة.

حزن على الوجوه:

وسبب رحيل اللواء الفغم حالة صدمة وحزن بسبب جماهيرية الراحل التي لم تأتِ عبر حوارات متلفزة أو لقاءات صحفية، بل استمدها من شخصيته العسكرية الجادة التي لا تفارقه حتى عندما يرتدي الزي السعودي أو البدلة المدنية في بعض المهمات.

وأظهرت صور متداولة الحزن الكبير البادي على وجوه رجال الحرس الملكي الذين فقدوا أحد قادتهم العظام، حيث كان الفغم يرتدي زيًّا عسكريًّا عليه 6 “ونقات” وإشارات يحملها على صدره وكتفه، تدل للدورات التي خاضها، ومنها دورات الصاعقة ودورات حماية الشخصيات ودورات أمنية متقدمة.

وبحسب الأعراف العسكرية، لا يحصل على هذه الدورات إلا من يمتاز بالانضباطية العالية وقوة التحمل والشغف بمهنته، كما أنها تتطلب لياقة عالية وحضورًا ذهنيًّا وردة فعل سريعة. وجميع هذه الصفات برزت عند الفغم في مواقف عدة.

تشييع عبدالعزيز الفغم:

وشيّعت جموع المصلين، مساء أمس الأحد، جثمان المغفور له بإذن الله اللواء عبدالعزيز الفغم، في الحرم المكي، للصلاة عليه، حيث أظهرت صورة مؤثرة والد اللواء عبدالعزيز الفغم خلال الصلاة على الفقيد، حيث ظهر متماسكًا محتسبًا عند الله تعالى، راضيًا بقدره.

كما أظهر مقطع فيديو بكاءً حارًّا من أحد منسوبي الحرس الوطني خلال وداع اللواء الفغم، في مشهد مؤثر لوداع تلميذ لمعلمه الذي كان في قمة المبادئ الأخلاقية.

نعي حار:

ونعى بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللواء عبدالعزيز الفغم بقوله: إن أخي الراحل اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله وأسكنه جنات النعيم كان جسدًا يجمع قلوبنا لحماية ملكنا.. هو سور مهابة.. ودرع شموخ سيظل فينا.. بتفاصيل الحضور ولن يغيب من استوطن الوجدان.

ونشر العساكر مقطع فيديو مؤثر ينعي فيه حارس الملوك، ويقدم بعض المعلومات عنه وعن رحلته الطويلة التي نالت إعجاب وتقدير الجميع.

وفاة اللواء الفغم:

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه في مساء أول أمس السبت وعندما كان اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم في زيارة لصديقه فيصل بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء الفغم وممدوح آل علي فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم؛ مما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضًا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، واستشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني.