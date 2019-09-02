للمرة الأولى.. بيراميدز يتأهل إلى نهائي كأس مصر

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة بيراميدز ضد بتروجيت التي أُقيمت، مساء اليوم الاثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، بهزيمة الفريق البترولي بهدفين دون رد.

بيراميدز ضد بتروجيت:

وبدأت مباراة نصف نهائي كأس مصر بشكل سريع، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في هز الشباك عند الدقيقة 16، عن طريق رأسية رائعة من اللاعب إيريك تراوري الذي استغل عرضية إسلام عيسى المميزة.

وواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الضغط على بتروجيت، وأهدر إسلام عيسى فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 26، ثم مرت رأسية جون أنطوي بجوار المرمى.

وحصل بتروجيت على ركلة جزاء في الدقيقة 38، وتصدى أحمد عفيفي لتنفيذها، إلا أنه سددها ضعيفة، لتضيع فرصة التعادل، ثم تمكن الوافد الجديد إبراهيم حسن من تسجيل الهدف الثاني لصالح بيراميدز في الدقيقة 44.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت سيطرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على اللعب، وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة نصف نهائي كأس مصر بفوز بيراميدز بنتيجة 2/0.

كأس مصر:

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر نظيره الزمالك، بعدما نجح في الإطاحة بالاتحاد السكندري من الدور نصف النهائي.

وتُعتبر هذه المرة هي الأولى التي يتأهل فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى نهائي بطولة كأس مصر ويطمح في أن يُحقق مفاجأة ويتوج باللقب.