لماذا غادر كاريلو مباراة #الهلال و #الاتحاد ؟

لماذا غادر كاريلو مباراة #الهلال و #الاتحاد ؟

2019/09/21
الساعة 9:45 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

غادر اللاعب البيروفي أندري كاريلو مباراة الهلال والاتحاد، والمُقامة حاليًّا على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي في تويتر عن شعور كاريلو بألم في الفخذ لذلك قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو إخراجه من اللقاء.

وكان نواف العابد شارك بدلًا من كاريلو في الدقيقة الـ42 من عمر الشوط الأول من مباراة الهلال والاتحاد.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والهلال، في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم الفريق الهلالي بثنائية مقابل هدف.

تقدم الهلال بالهدف الأول عبر كارلوس إدواردو في الدقيقة الخامسة عشرة، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والعشرين.

ونجح رومارينيو في تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول لـ الاتحاد بعد مراوغة مميزة في الدقيقة الحادية والثلاثين.

ويذكر أن نادي الهلال كان أخرج الاتحاد من دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الماضي.


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