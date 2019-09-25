لماذا لم يُعاقب حمدالله؟

المواطن - محمد سمعه

طالب البعض من الإعلاميين والنقاد الرياضيين بمعاقبة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر وذلك بعد توجيه تهمة البصق على أحد لاعبي الحزم خلال لقاء الفريقين في الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة الماضية.

وكان مشجع هلالي عبر تويتر قال للقانوني أحمد الأمير إن حمدالله يجب معاقبته بعد إظهار عدسات الكاميرا لقطة بصقه على اللاعب أسامة الخلف لاعب الحزم.

رد الأمير على تغريدة المشجع قائلًا له: “أولًا يا عزيزي حمدالله كان يهم بالنهوض أثناء المباراة والدليل وضعية يده اليمنى القائمة والتي كان يتكأ عليها، لذلك من الطبيعي أن يكون بصقه في هذا الاتجاه وليس من المعقول أن يبصق للجبهة الأخرى”.

وأضاف أحمد الأمير: “اللاعب المنافس نفسه لم يدرك أن حمدالله بصق والدليل عدم احتجاجه أو اعتراضه”.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم أكدت أنه لا توجد قرارات انضباطية بخصوص مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وكشف أسامة الخلف كواليس واقعته مع حمدالله خلال مباراة النصر والحزم قائلًا: “قلت لحمدالله مو كل شوي تطيح تبي بلنتي فبصق عليّ وللأسف عبدالرزاق مشاكله كثيرة مع اللاعبين”.

عقّب بعض من النقاد الرياضيين على تصرف حمدالله، حيث قال الناقد الرياضي تركي الغامدي: “حمدالله” لاعب كبير داخل الملعب وهداف ولكن أحيانًا تخرج منه بعض الحركات التي لا تليق به ولا بقيمته.

أما الناقد الرياضي مريح المريح فقال: إدارة نادي النصر أخطأت بتحسين عقد حمدالله.

وانتشر وسم” إيقاف حمدالله مسألة وقت” في تويتر وذلك في مطالبة بمعاقبة حمدالله بعد قيامه بالبصق على منافسه.