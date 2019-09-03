لوكاس ليما يصل جدة اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عن وصول لاعبه الجديد، البرازيلي لوكاس ليما إلى جدة، مساء اليوم الثلاثاء، تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي.

وأشار النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن لوكاس ليما سيصل إلى جدة، في السابعة والربع مساء، على متن الخطوط السعودية، وسيشارك في تدريبات الفريق الأول الجماعية، يوم غد الأربعاء.

وكشف النادي الأهلي قبل بضعة أيام عن تعاقده رسميًا مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الفرنسي، لمدة 3 سنوات مع خيار التجديد لموسم آخر.

وكان لوكاس ليما قد انضم إلى صفوف نانت عام 2016 قادمًا من فريق أروكا البرتغالي، وأصبح واحدًا من أبرز لاعبي الجبهة اليسرى في منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.