ليفربول يتصدر الـ Premier league بفارق خمس نقاط

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، في الجولة الخامسة من الـ Premier league، بفوز فريق ليفربول بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول.

ويذكر أن الشوط الأول من مباراة الفريقين في الـ Premier league بدأ بضغط كبير من قبل فريق نيوكاسل، والذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب ويترو فيليمز في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

وواصل فريق ليفربول وذلك من أجل إحراز هدف التعادل في الشوط الأول من لقاء الفريقين في Premier league، حيث تمكن النجم السنغالي ساديو ماني من إحراز هدف التعادل لليفربول بالدقيقة التاسعة والعشرين.

وظل فريق ليفربول يضغط بقوة، حتى نجح اللاعب ماني في إحراز الهدف الثاني له والثاني لليفربول بالدقيقة الأربعين، لينتهي الشوط الأول من مباراة ليفربول ونيوكاسل في Premier league بتقدم الريدز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة ليفربول ونيوكاسل في الـ Premier league، ابتعد نادي نيوكاسل عن الأداء الهجومي وتراجع للدفاع؛ مما أعطى الفرصة لفريق ليفربول للسعي إلى إحراز الهدف الثالث.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من إحراز الهدف الثالث لليفربول في مباراة نيوكاسل بالـ Premier league في الدقيقة الثالثة والسبعين.

لم يحدث أي جديد في مباراة ليفربول ونيوكاسل في الـ Premier league، لينتهي اللقاء بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدف.

وتُقام حاليًّا خمس مباريات في Premier league اليوم السبت، حيث يواجه مانشستر يونايتد فريق ليستر سيتي على ملعب أولد ترافورد، ويلعب تشيلسي مع نادي وولفرهامبتون، بينما يواجه توتنهام هوتسبير فريق كريستال بالاس.

تُختتم مباريات اليوم السبت في Premier league بمواجهة مانشستر سيتي لفريق نوريتش سيتي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

ويتصدر ليفربول حاليًّا الـ Premier league برصيد 15 نقطة وبفارق خمس نقاط عن نادي مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.