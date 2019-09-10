مجلس العموم البريطاني يرفض اقتراح جونسون للمرة الثانية

المواطن - متابعة

رفض مجلس العموم البريطاني للمرة الثانية اقتراح رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بشأن إجراء انتخابات مبكرة.

وأكد معارضون في البرلمان، أنهم لن يبحثوا قضية إجراء انتخابات مبكرة لأن جونسون بحث في بروكسل تأجيل “بريكسيت”​​​.

وسبق لمجلس العموم البريطاني أن صوت في 4 سبتمبر الجاري ضد مذكرة طرحها رئيس الوزراء بوريس جونسون، لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه لن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل “بريكست”، رغم التشريع الذي يلزمه بالتوجه بهذا الطلب لبروكسل أو تقديم اتفاق لمصادقة البرلمان عليه.

ودعا جونسون في كلمته أمام مجلس العموم البريطاني، أمس الاثنين، إلى منح الشعب البريطاني إمكانية اتخاذ القرار بشأن تأجيل أو عدم تأجيل “بريكست”.

واعتبر جونسون الانتخابات المبكرة الطريقة الوحيدة للخروج من المأزق الحالي.

وأشار جونسون إلى أنه إن لم يصوت البرلمان لصالح إجراء الانتخابات، فإنه سيذهب إلى بروكسل لمناقشة اتفاق جديد، لكنه لن يطلب تأجيل “بريكست”.

يشار إلى أن الدعوة لإجراء انتخابات، تحتاج إلى 434 صوتاً، أي بواقع ثلثي عدد النواب المنتخبين في مجلس العموم المؤلف من 650 عضواً. وفي التصويت الذي أُجري في الساعات الأولى من مساء يوم الأربعاء (في 4 من الشهر الجاري)، لم يدعم طلب الحكومة سوى 293 نائباً.