محترفو دوري محمد بن سلمان يتألقون دوليًا

المواطن - محمد سمعه

نجح العديد من النجوم الأجانب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في التألق دوليًا مع منتخبات بلادهم، وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

البداية كانت مع اللاعب السوري عمر السومة مهاجم الأهلي الذي تألق في مباراة سوريا والفلبين في تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023، حيث سجل السومة هدفين في فوز المنتخب السوري بالمباراة.

وكذلك تألق اللاعب البوروندي سيدريك أميسي لاعب نادي التعاون في مباراة منتخب بلاده ضد تنزانيا في الدور التمهيدي من تصفيات كأس العالم 2022.

أما الحارس الأردني عامر شفيع فكان متواجدًا بالأمس في مباراة تايوان والأردن، في اللقاء الذي انتهى بفوز المنتخب الأردني بثنائية مقابل هدف.

وشارك البوسني إيرفين زوكانوفيتش مدافع النادي الأهلي مع منتخب بلده بالأمس ضد منتخب ليشتنستاين في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020.

لم يشارك اللاعب السوري عمر خربين في مباراة سوريا والفلبين، بعدما قرر الاتحاد السوري لكرة القدم استبعاده بشكل نهائي من مباريات منتخب نسور قاسيون لكثرة اعتذاراته حول الانضمام لمباريات منتخب بلده.