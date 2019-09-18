محمد بن سلمان يؤكد لـ بوتين رغبة المملكة في إجراء تحقيق بمشاركة دولية في اعتداء أرامكو
بحثا السبل الكفيلة لاستقرار أسواق الطاقة بما يدعم الاقتصاد العالمي

محمد بن سلمان يؤكد لـ بوتين رغبة المملكة في إجراء تحقيق بمشاركة دولية في اعتداء أرامكو

2019/09/18
الساعة 6:21 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وعبر فخامة الرئيس الروسي خلال الاتصال عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي طالت البنية التحتية الاقتصادية خصوصا وهي تؤثر على الإمدادات النفطية للأسواق العالمية، معلنا استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.
من جهته أكد سمو ولي العهد رغبة المملكة في إجراء تحقيق بمشاركة دولية ليطمئن المجتمع الدولي إلى سلامة إجراءاته.
كما تم خلال الاتصال بحث السبل الكفيلة لاستقرار أسواق الطاقة بما يدعم الاقتصاد العالمي.


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