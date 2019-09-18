مدرب الجزائر مُرشح لتدريب #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

دخل المدرب الجزائري جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، ضمن المرشحين لتدريب الأهلي، وذلك بعد إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وكانت إقالة المدرب إيفانكوفيتش تمت بعد الخسارة من الوحدة في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وربما يتجه المدرب بلماضي لرفض الرحيل عن تدريب المنتخب الجزائري، خاصة أنه يطمح في الوصول مع منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2022.

يذكر أن بلماضي فاز مع منتخب الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا 2019، والتي أُقيمت في مصر في يوليو الماضي.

ودخل أيضًا ضمن قائمة المرشحين كل من المدرب السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك المصري سابقًا، والإيطالي كلاوديو رانييري مدرب روما الإيطالي وليستر سيتي الإنجليزي السابق.

وقرر المدير الفني المؤقت صالح المحمدي استبعاد النجم حسين عبدالغني من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية، قبل مباراة الفتح المقبلة.

وجاء قرار المحمدي باستبعاد المخضرم حسين عبدالغني من تدريبات الأهلي بسبب عدم التزامه، بجانب كثرة الحديث مع زملائه في الفريق خلال المران، الأمر الذي اعتبره المدرب عدم جدية منه، وذلك وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”.

وتدخلت إدارة النادي الأهلي لحل الأزمة بين المحمدي وحسين عبدالغني، وتوجه قائد الفريق الأول لكرة القدم إلى المدرب، واعتذر إليه عن تصرفه؛ وتقبل اعتذاره، ولكنه أبلغه بعدم الحاجة إلى خدماته، ليرحل اللاعب عن المران.