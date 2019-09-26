مدرب #الشباب: #الاتحاد خصم كبير وسنفوز عليهم

مدرب #الشباب: #الاتحاد خصم كبير وسنفوز عليهم

2019/09/27
الساعة 1:39 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أوضح المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الشباب أن الاتحاد فريق كبير وصاحب أداء فني متطور.

وتحدث ألميرون في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الشباب والاتحاد قائلًا: اليوم يجمعنا لقاء هام مع شقيقنا نادي الاتحاد فهو أحد الفرق المميزة وصاحب أداء فني متطور ويحظى بشعبية كبيرة ونأمل في أن نُوفق بالخروج بنقاط المباراة.

وتابع مدرب الشباب: اللاعب جمال بلعمري لاعب مهم لكن إصابته مع منتخب بلاده ومن قبلها عدم جاهزيته في بداية الدوري ساهمت في غيابه ونعمل على تجهيزه بشكل كامل.

وأضاف ألميرون: نحن عازمون على الظفر بنتيجة المباراة رغم صعوبتها، ولا أحب انتقاد اللاعبين بل هم جميعًا بمثابة أبنائي.

وتُقام مباراة الشباب والاتحاد اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ18:25 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي.


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