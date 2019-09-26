مدرب شيفيلد: أتمنى ألا يكون ليفربول في يومه ضدنا

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني لفريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي، كريس وايلدر على صعوبة مباراة ليفربول المقبلة، ضمن منافسات البريميرليج.

ويحتضن ملعب “برامال لين”، يوم السبت، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شيفيلد يونايتد ضد ليفربول ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتحدث مدرب شيفيلد عن مباراة ليفربول خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد اليوم الخميس، قائلًا: “ربما تتحول الطريقة إلى الدفاع بعشرة لاعبين أو ربما 11 لاعبًا”.

وأضاف وايلدر: “تسبب ليفربول في مشكلات لا حصر لها لفرق أفضل، بسبب طريقة تناقل الكرة بين اللاعبين وطريقة الهجوم التي تمتاز بالسرعة والكفاءة”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “أتمنى ألا يلعب ليفربول بالشكل الذي قدمه على مدار العامين أو الثلاثة الماضية والتي تسببت في هذه النتائج والنجاح”.

وواصل مدرب شيفيلد حديثه عن الريدز قائلًا: “أتمنى ألا يكون ليفربول في يومه وأن يتمكن لاعبونا من مجاراة لاعبيهم وأن نسبب لهم المتاعب. سنحاول الهجوم ونقل الكرة للأمام كلما سنحت لنا الفرصة لذلك”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “لا أريد أن أخوض المباراة ولاعبونا يحدقون بأعينهم ويتحدثون مع لاعبي ليفربول قبل المباراة ويقولون هل يمكنني مبادلة القميص؟ أو هل يمكنك أن تمنحني توقيعك؟”.

واختتم وايلدر تصريحاته بشأن المواجهة المرتقبة قائلًا: “يجب أن نخوض مباراة متكافئة لأننا ننافس مثله في الدوري الإنجليزي الممتاز. بالطبع هناك اختلافات هائلة بين الفريقين حاليًا لكننا نحاول تقليص هذه الفجوة”.