مرشحة إماراتية تدعو إلى تعدد الزوجات في برنامجها الانتخابي

المواطن - متابعة

أثارت مرشحة إماراتية حالة من الجدل عبر مواقع التواصل بعد تضمينها تعدد الزوجات في برنامجها الانتخابي كحل لمشكلة العنوسة.

وقالت خولة عبدالعزيز، المرشحة للمجلس الوطني الاتحادي، عند وصولي إلى قبة المجلس الوطني، سأطلق مبادرات مجتمعية للحد من العنوسة، ولفتت إلى أنها ستعمل على المشاركة بفاعلية في المبادرات القائمة في الإمارات العربية المتحدة وتطويرها لتشمل جميع شرائح المجتمع من أجل الوصول إلى مجتمع خالٍ من العنوسة.

وحدث انقسام حول فكرة هذه المرشحة للقضاء على العنوسة حيث أعلن العديد من الشباب العربي تأييدها لها سواء من دخل الامارات أو من خارجها.

من الإمارات قال “ماجد”: “من الرائع أن ترى مرشحة طموحة وذات جرأة مميزة في الطرح، تكتسح عناوين الأخبار.. خولة عبدالعزيز أصبح صوتي مضمونًا لهذه المرشحة وأنتظر فتح باب التصويت لكي أدلي بصوتي في صندوقها، نرجو من المعارضين التنحي جانبًا”.

وقال مغرد آخر: “شباب وقفتكم مع المرشحة عن إمارة الشارقة الأخت العزيزة الغالية على قلوبنا، خولة عبدالعزيز راشد سلطان آل علي .. يا شباب فزعتكم ما أوصيكم الترشيح”.

المغرد خالد راهن على فوزها في الانتخابات بعد انتشار صورة لها تحمل هذه الدعاية بقوله : “المرشحة خولة عبدالعزيز ستفوز في الانتخابات واحفظوا التغريدة هذه، الذي صار أن هذه الصورة انتشرت في جميع مواقع التواصل ” فايرل” والكل يتداول اسمها وبرنامجها، وهذا نوع من أنواع التسويق غير المباشر الذي ينجح أي شخص”.

وقال مغرد من الكويت: المرشحة في انتخابات الإمارات خولة عبدالعزيز ترفع شعار القضاء على العنوسة والعمل على تعدد الزوجات!.