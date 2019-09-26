مسيرة للأطفال بالزي العسكري ومسابقات و300 هدية باحتفالات بارق

مسيرة للأطفال بالزي العسكري ومسابقات و300 هدية باحتفالات بارق

2019/09/27
الساعة 1:45 صباحًا
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المواطن - أحمد الشهري - بارق

نظمت بلدية محافظة بارق بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية ببارق حفلًا وطنيًا للأسرة والطفل على مسرح البلدية بحديقة خبت آل حجري ببارق أول أمس وذلك ضمن فعاليات احتفال محافظة بارق باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين.

انطلق الاحتفال بالسلام الملكي ومسيرة الأطفال بالزي العسكري شارك بها نادي الحي بالثانوية الأولى ببارق، بعد ذلك بدأت فعالية المرسم الحر وتوالت الفقرات بعروض ومسابقات وهدايا من فرقة فراشات الجنوب.

وشملت فعاليات الحفل على ركن الأسر المنتجة التي شارك بها أكثر من ٥٠ أسرة احتوت الأزياء والحرف اليدوية والمأكولات وركن المعارض الوطنية التي شاركت بها الفرق التطوعية والإعلامية النسائية كما تواجد الجانب الصحي بمعرضين من مجمع الخبراء الطبي ومجموعة المهيدب لطب الأسنان.

وقدمت البلدية أكثر من ٢٠٠ هدية وطنية للأطفال كما قدمت لجنة التنمية ببارق أكثر من ١٠٠ هدية وطنية وتم السحب على جوال مقدم من فرقة فراشات الجنوب.


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