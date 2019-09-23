مسيرة وطنية بالخيول والآليات الأمنية في الشمالية

المواطن - الشمالية

نظمت شرطة منطقة الحدود الشمالية، عصر اليوم الاثنين، مسيرة وطنية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد نشاط القحطاني، ومشاركة قيادات الجهات الأمنية.

وتقدم المسيرة مدير شرطة المنطقة وقيادات القطاعات الأمنية والآليات الأمنية والمشاة العسكرية والخيول العربية، وانطلقت من أمام طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز جنوبًا تجاه طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما توشحت المركبات والميادين والطرقات والجسور بالصور والأعلام واللوحات الوطنية التي تعبر عن الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة والتلاحم‪.

وتهدف المسيرة إلى تعزيز الانتماء الوطني والوحدة الوطنية، وترسيخ القيم الأصيلة من خلال مشاركة جميع الجهات الأمنية والمواطنين المعبرين عن حبهم وولائهم للوطن وقيادته الحكيمة‪.

ونفذت اللجنة المكلفة المسيرة بخطط معدة لضمان انسيابية الحركة المرورية.