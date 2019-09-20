ملحمة وطنية في حب الملك سلمان وولي العهد في ذكرى اليوم الوطني

المواطن - الرياض

تفاعل المواطنون عبر وسم “اليوم الوطني 89″، مع ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة في ملحمة تتجدد تعكس حب الوطن.

وتداول المواطنون صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مشهد يخطف القلوب ويعكس الترابط والتلاحم بين القيادة والشعب.

وتمر علينا هذه الأيام ذكرى اليوم الوطني، والوطن الغالي في أمن وأمان وتقدم ورخاء وازدهار في شتى المجالات في ظل القيادة الرشيدة للملك سلمان وولي العهد.

وعلقت علا بنشر صور القيادة وعلقت عليها بقولها: “أنتم نعمة وضعها الله وسط المملكه أعيذها من شر حاسد إذا حسد”.

وتفاعل منصور العتيبي مع الوسم بمقطع فيديو لولي العهد

#اليوم_الوطني89

من مساري الليل لاطراف النجوم ومن ضحوك الفجر لين اخر مدار تبتسم لك يامحمد كل يوم🇸🇦💚💚🎻. pic.twitter.com/YQSFU7U2VN — منصور إلعتيبي 🇸🇦 (@_vv89) September 19, 2019

وقال آخر “89 عامًا، أمن وسلام، السلام عليك يا وطني، طبت وطابت أرضك الخضراء

حتى رمل نفوذك والدهناء، ذهب أراه، غالٍ ثراه، غالٍ أنت يا وطني، دام عزك يا وطن”.

ونشر علي العنزي صور للقيادة عبر حسابه في “تويتر” وعلق عليها بقوله “اليوم الوطني يوم عظيم يوم الفرح والشموخ يوم التوحيد لهذا الوطن الغالي على يد جلالة الملك عبدالعزيز رحمة الله عليه، ونسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الكبيرة على جميع الأصعدة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر جميل ومستقبل مشرق لوطن تتواصل فيه مسيرة النمو والرخاء”.

وعلقت صاحبة حساب صمتي حكاية بنشر صورة للقيادة الرشيدة وعلقت عليها بقولها: “اللهم احفظ هذا البلاد من كل سوء وانصر جنودنا البواسل واحفظهم ويقويهم ويردهم سالمين غانمين واللهم احفظ الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان ويطول بأعمارهم ويخليهم لنا ويقويهم، ويحفظ هذا الشعب العظيم”.

وغرد النايف بقوله: “الوطن ما هو بيومٍ نحتفل به، الوطن تاريخ وأمجاد وحياة، الوطن دم المواطن وأنت صلبه، الوطن والدين وحبال النجاة”.