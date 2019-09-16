منصور بن مشعل يتكفل بقيمة الشرط الجزائي في عقد برانكو

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي وليد سعيد أن المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، الأمير منصور بن مشعل، تكفل بقيمة الشرط الجزائي في عقد المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وأضاف وليد سعيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “المدرب صالح المحمدي ومساعده الكابتن محمد مسعد يقودان تدريبات الفريق الأول استعدادًا للقاء الفتح”.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن إدارة الأهلي قررت إقالة برانكو بعد تراجع النتائج، والخسارة ضد الوحدة بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكنه لم يُبلغ رسميًّا حتى الآن.

وأشارت التقارير إلى أن الشرط الجزائي في عقد المدرب الكرواتي برانكو يبلغ 8 ملايين ريال؛ ما دفع إدارة النادي الأهلي في تأخر الإعلان عن إقالته رسميًّا؛ حتى يتم ترتيب كيفية سداد المبلغ.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، والهزيمة ضد الوحدة.