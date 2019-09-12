مواعيد مباريات الجمعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تنطلق، يوم غد الجمعة، منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ3 مباريات.

التعاون ضد العدالة

ويلعب التعاون ضد العدالة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، عند الساعة 6:50، ويأمل سكري القصيم استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يسعى الفريق الصاعد لمواصلة نتائجه الإيجابية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، فيما يقع العدالة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ضمك ضد التعاون

ويحتضن استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، مباراة ضمك ضد الاتحاد عند الساعة 6:50 مساء، ويأمل أصحاب الأرض في تحقيق نتيجة إيجابية، فيما يسعى العميد لخطف الثلاث نقاط.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون رصيد، فيما يحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 3 نقاط، علمًا بأنه لعب مباراة واحدة فقط.

النصر ضد الشباب

وتُختتم مواجهات الغد بمباراة النصر ضد الشباب على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، عند الساعة 8:35، ويسعى العالمي لمواصلة انتصاراته والمنافسة على الصدارة، فيما يأمل الليوث خطف الثلاث نقاط.

وقبل مباراة النصر ضد الشباب غدًا، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يقع الليوث في المركز الخامس بـ4 نقاط.